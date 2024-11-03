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Dünya

Rusya cepheyi genişletti: Ukrayna'nın Vişnevoye yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vişnevoye yerleşim biriminin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, Rus ordusunun cephedeki ilerleyişinin sürdüğü vurgulandı.

AA3 Kasım 2024 Pazar 14:51 - Güncelleme:
Rusya cepheyi genişletti: Ukrayna'nın Vişnevoye yerleşim birimini ele geçirdik
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vişnevoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 140 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji ve petrol tesislerine, insansız hava araçlarının (İHA) üretim atölyelerine ve zırhlı araçların yüklendiği bir trene yönelik saldırıların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 35 bin 216 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 31 tank ve zırhlı araç, 1484 çok namlulu roketatar, 17 bin 245 obüs ve havan topu ile 27 bin 956 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Perşotravnevoye ile Donetsk bölgesindeki Kurahovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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