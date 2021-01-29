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Dünya

Rusya, Cezayir'e Kovid-19 aşısı sattı

Cezayir, Rusya'dan sipariş ettiği 500 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı.

AA29 Ocak 2021 Cuma 20:13 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 20:13
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Rusya merkezli Gamaleya Enstütüsü tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi Cezayir’e ulaştı.

Cezayir yerel kaynakları, Rusya’nın başkenti Moskova’dan kalkan Cezayir Hava Kuvvetlerine ait uçağın, taşıdığı 500 bin doz Sputnik V aşısıyla Bilida bölgesindeki Buferik Askeri Havaalanı’na indiğini aktardı.

Yerel basın ülkede aşılama sürecinin 30 Ocak'ta Bilida Hastanesi'nde başlamasının planlandığını bildirmişti.

Cezayir İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ammar Bilhaymer ise dün yaptığı açıklamada, Rusya dışında Çin, Hindistan ve diğer bazı ülkelerden de yakın zamanda aşı sevkiyatlarının olacağını belirtmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 44 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 2 bin 877 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 106 bin 359'a, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 589'a ulaştı.

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