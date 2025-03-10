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Dünya

Rusya, Çin ve İran'dan ortak tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus, Çin ve İran donanmalarının, Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Limanı'nda 'Deniz Güvenlik Kuşağı-2025' ortak tatbikatını gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
Rusya, Çin ve İran'dan ortak tatbikat
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın Çabahar Limanı'nda başlayan tatbikatta, Rus donanmasından Pasifik Filosuna ait "Rezkiy" ve "Geroy Rossiyskoy Federatsii Aldar Tsıdenjapov" isimli korvetler ve "Peçenga" isimli tankerin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatta Çin ve İran donanmalarına ait gemilerin de yer aldığı aktarıldı.

Tatbikat esnasında Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde birkaç gün boyunca mürettebatın ele geçirilen gemileri kurtarma, denizde arama ve kurtarma görevlerini yerine getireceği kaydedilen açıklamada, ayrıca deniz ve hava hedeflerine topçu ateşi açılacağı ifade edildi.

Ortak tatbikata, yaklaşık 15 gemi, destek gemileri ve muharebe botları ile helikopterler katılıyor.

İran tarafının düzenlediği "Deniz Güvenlik Kuşağı" adlı uluslararası deniz tatbikatı 7. kez gerçekleştiriliyor. İlk kez 2018 yılında Umman Denizi'nde yapılan tatbikata İran, Rus ve Çin Donanması'na bağlı gemiler sürekli olarak katılıyor. Tatbikatlar, deniz güvenliğinin sağlanması, denizde korsanlık ve terörizmle mücadele ile deniz haberleşmesinin korunması amacıyla yapılıyor.

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