Rusya darbeyi vurdu! Kabusu yaşıyorlar: Tüm sektörü felç edebilir

Schaller, Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen gazın uzun süre kesilmesi durumunda kağıt sektörünün kullandığı gazın da kısıtlanacağının beklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "O zaman çalışmayı biraz düşürmemiz gerekecek ancak bu zor olacak. Bir kağıt makinesinin üretimini sınırlı ölçüde azaltabilirsiniz ancak konu, şirket için bunun ekonomik olarak değip değmeyeceğidir." ifadesini kullandı.

Kağıt endüstrisi için normal gaz miktarının yüzde 30'u ile yetinmek zorunda kalmanın ne anlama geleceğine ilişkin soruya Schaller, "Şirketimde muhtemelen makineyi birkaç günlüğüne kapatmam gerekecek. Makineyi kapatıp yeniden başlatmak zahmetli olsa da bu mümkün." yanıtını verdi.

Schaller, bu durumda çalışanları muhtemelen kısa çalışma uygulamaya göndermesi gerektiğini de aktararak, "Şirketimdeki birçok çalışan, zaten çok endişeli. Onlara gücenmiyorum çünkü sadece yüzde 50 veya 60 üretim yaparsak bu şirketimiz için değmez. Dürüst olmak gerekirse ben de endişeleniyorum." ifadelerini kullandı.

Gaz kıtlığının sektör üzerindeki ekonomik etkisi hakkında çok spekülasyon yapmak istemediğini ancak durumun kolay olmayacağını belirten Schaller, "Gaz, gerçekten uzun süre gelmezse bu tüm sektörü felç edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Schaller, kağıdın gazete, tuvalet kağıdı, karton, ambalaj gibi günlük hayatın her yerinde kullanıldığına işaret etti.

- SEVK EDİLEN DOĞAL GAZ MİKTARININ AZALACAĞI DUYURULMUŞTU

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurarak, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceğini bildirmişti.

Böylelikle Kuzey Akım boru hattından kapasitesinin sadece 20'si kadar gaz Avrupa'ya taşınıyor.