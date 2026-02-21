İSTANBUL 16°C / 6°C
  Rusya depolama için hazırdı! İran nükleer restini çekti
Dünya

Rusya depolama için hazırdı! İran nükleer restini çekti

İranlı bir yetkili, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağını söyledi.

21 Şubat 2026 Cumartesi 18:00
Rusya depolama için hazırdı! İran nükleer restini çekti
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, özellikle yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması hususundaki önerilere atıfla, "ABD ile müzakerelerde uranyumun İran dışına çıkarılmayacağını dile getirdik." dedi.

Ancak ABD ile bir anlaşmaya varılırsa uranyumun seyrekleştirilmesinin mümkün olacağının altını çizen yetkili, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyum fazlasını teslim almaya hazır olduğuna dair yapılan açıklamalarına ilişkin, "Ruslar, İran'ın uranyumun taşınması hususundaki pozisyonu hakkında bilgi sahibiler." İfadesini kullandı.

RUSYA DEPOLAMA İÇİN HAZIRDI

Kremlin Sözcüsü Dmitariy Peskov, Katar'ın El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamak için hazırız." demişti.

Ayrıca Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rosatom'un, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu taşıma noktasında teknik olarak hazır olduğunu söylemişti.

