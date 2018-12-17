ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projeleri, Ukrayna'ya kaybettirecek

Rusya'nın Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesi, ABD ve bazı Avrupalı müttefikleri tarafından engellenmeye çalışılıyor. Rusya'dan gelen son açıklamada, ''ABD Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı anlaşmasında kesinlikle söz sahibi değildir.'' ifadelerine yer verildi.

Rusya, Kuzey Akımı-2 projesi ile, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya kadar toplam 55 milyar metreküp kapasiteli iki katlı bir boru hattı döşemeyi hedefliyor. Projenin üstlenicisi Nord Stream 2 AG şirketi İsveç, Danimarka, Finlandiya üzerinden Almanya'ya geçecek boru hattının inşası için sadece Danimarka'nın onayını bekliyor.

ABD, KUZEY AKIM-2 VE TÜRK AKIMI'NA KARŞI

ABD, Avrupalı müttefikleri üzerinde baskı kurarak projenin inşasını durdurmaya çalışıyor. Temsilciler Meclisi, söz konusu proje nedeniyle çeşitli kurum, kuruluş ve şahıslara yönelik yaptırım kararını kabul etti.

Avrupa Parlamentosu'nun yayımladığı ve AB ile Rusya ilişkilerini ele alan taslak raporda, Rusya'yla sadece karşılıklı çıkar alanlarında iş birliği yapılması savunuldu. Parlamento, üye ve dost ülkelere Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının inşasını durdurma çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal gazetesinin düzenlediği bir konferansa katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington yönetiminin Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesini durdurmak için alternatif yolları değerlendirdiğini açıkladı. ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 boru hatlarının yapımının muhalifi olmaya devam ettiklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino ise, ABD'nin doğalgazın akacağı Almanya'ya boru hattının inşasının iptali konusunda 'komşularını dinleme' çağrısında bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ardından, kamuoyu oluşturarak projeye dahil ülkeleri vazgeçirmeye çalıştığı da ifade ediliyor.

RUSYA ''ÇILGINLIK'' OLARAK NİTELEDİ

AP'nin projeye karşı tutumunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ''Enerji işbirliğini sabote etmek, enerjiye ihtiyacı olan Avrupa için çılgınlıktır.'' dedi. AP'nin kararını eleştiren Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, AP'nin projeye katılan ülkelere siyasi baskı yaptığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ABD Temsilciler Meclisi'nin ''yaptırım'' kararı ilgili, ''ABD kabul edilemez yöntemlerle haksız rekabeti kamufle ederek, tamamen ticari bir projeyi engellemeye çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.

ABD'nin proje konusunda kesinlike söz sahibi olmadığını belirten Senatör Konstantin Kosachev, ABD'nin diğer ülkelere baskı yaptığını, iç işlerine karıştığını söyledi.

KAYBEDEN UKRAYNA OLACAK

Rusya'nın Kuzey Akım-2 projesine karşı sert bir tutum sergileyen ABD, konuya ilişkin açıklamarda Ukrayna mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Türk Akım ve Kuzey Akım-2'ye karşı mücadeleye devam edeceklerini açıklayan Rick Perry, Ukrayna doğal gazının üretim ile transferi ve nükleer çalışmalar konusunda iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kuzey Akım-2 projesinden en büyük zararı görecek olan ülke ise Ukrayna. Komşusu ile arası kötü olan ülke, Rus gazının Avrupa'ya taşımasında elde ettiği ''transit ücretleri'' kaybedecek. Rusya ise doğalgaz transferini savaşın eşiğinde yaşadığı Ukrayna üzerinden yapmayarak enerji akışını güvenliğe alacak.

Türk Akım projesi ile de Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir gat Türkiye'den geçecek. Proje ile Türkiye, Avrupa'ya enerji aktarımında önemli bir transfer merkezi olacak.