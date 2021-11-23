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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Soçi'de bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

AA23 Kasım 2021 Salı 17:13 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 17:13
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Putin, Abbas'la görüşmesinin başlangıcında yaptığı açıklamada, Filistin halkının yaşadıkları dahil dünyadaki koşulların farkında olduklarını söyledi.

Yabancı ülkelerin baskıları ve bölgedeki gergin durumun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da söz konusu koşulları etkilediğini belirten Putin, "Rusya Kovid-19 konusunda Filistin'e yardımcı oluyor." dedi.

Rusya'nın, Filistin sorununun çözümüne yönelik yaklaşımında ise değişiklik olmadığını anlatan Putin, "Filistin sorunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarına uygun olarak, bölgede yaşayan tüm insanların çıkarlarını dikkate alan adil bir zeminde, iki bağımsız devlet temelinde çözülmelidir. Ne kadar zor olursa olsun, bu hedef için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Abbas da Putin'e Rusya daveti için teşekkür ederek "Filistinlilere karşı tutumunuzu her zaman takdir ediyoruz." dedi.

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