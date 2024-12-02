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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü! Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin anayasal düzenin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik eylemlerine “koşulsuz destek” sözü verdi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon çağrısı yaptığı belirtildi.

İHA-AA2 Aralık 2024 Pazartesi 16:27 - Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü! Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon çağrısı
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Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye'deki durumu ele aldığı kaydedildi.

Görüşmede, Putin ve Pezeşkiyan'ın yanı sıra diğer düzeylerde daha fazla temas kurulmasına yönelik planının ana hatlarıyla ele alındığı aktarılan açıklamada, "Görüşmenin ana gündemi Suriye'de kötüleşen durum. Geniş çaplı saldırılar, Suriye devletinin egemenliğini, siyasi ve sosyo-ekonomik istikrarını baltalamaya yönelik olarak değerlendirilmektedir" denildi. İran ve Rusya'nın, Suriye'nin meşru anayasal düzenin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik eylemlerine "koşulsuz destek" vereceği bildirilen açıklamada Astana formatı çerçevesinde Türkiye'nin de katılımıyla çabaların koordine edilmesinin önemi vurgulandı.

PEZEŞKİYAN İLE SURİYE DEVLET BAŞKANI ESED TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan telefonda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüştü. Görüşmede, Pezeşkiyan, ülkesinin Şam yönetimine destek vermeye devam edeceğini belirterek, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu belirtti.

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