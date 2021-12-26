İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2021 Pazar / 22 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9935
  • EURO
    12,4442
  • ALTIN
    638.331
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya Devlet Başkanı Putin ve Sisi, Libya'daki gelişmeleri görüştü
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Sisi, Libya'daki gelişmeleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

AA26 Aralık 2021 Pazar 00:56 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 00:56
ABONE OL

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Putin'i telefonla aradı.

Libya'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede Mısır ile Rusya'nın, Libya'daki krizin çözümü ve terör örgütleri ile silahlı milislerle mücadele için karşılıklı çalışma ve koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede Libyalı taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Mısır-Rusya ilişkilerine de değinen Sisi, ülkesinin, her alanda Rusya ile ilişkilerini geliştirmeyi istediğini kaydetti.

Putin ise Mısır'la gelecek dönemde ikili ilişkileri geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ülke, seçime gitmeye hazırlanırken Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 22 Aralık'ta başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.