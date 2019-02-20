Rusya Devlet Başkanı Putin: Washington’ın, Avrupa’ya orta ve kısa menzilli füzelerini konuşlandırması Rusya için ciddi tehditler yaratacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Federal Meclis'e yaptığı konuşmada, "ABD, Avrupa'ya füze sistemleri konuşlandırırsa buna aynı şekilde karşılık veririz yeni silahlar ve teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Putin, ülkenin savunma sanayii işletmeleri tarafından sivil ürünlerin çıktısının artırılması gerekliliğinin altını çizerek, "Uydu ağımızın yeteneklerini artırmak gerekiyor. Rusya bunun için benzersiz teknolojilere sahip." açıklamasında bulundu.

PUTİN ABD'Yİ AVRUPA'YA KONUŞLANDIRMAK İSTEDİĞİ FÜZELER İÇİN UYARDI

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD füzelerinin Avrupa’ya olası konuşlandırılması konusuna da değinerek, "Washington’ın, Avrupa’ya orta ve kısa menzilli füzelerini konuşlandırması Rusya için ciddi tehditler yaratacak. Bu tip füzeler Rusya'ya 10-12 dakikada ulaşıyor bu bizim için çok ciddi bir tehdittir. Bu durum için asimetrik eylemler geliştirmek zorunda kalabiliriz. ABD, Avrupa'ya füze sistemleri konuşlandırırsa buna aynı şekilde karşılık verebiliriz." dedi.