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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'den ikinci aşı müjdesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı ikinci aşının Eylül ayında hazır olacağını duyurdu.

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:15
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Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı birçok ülkede aşı çalışmalarında sona yaklaşılırken, Rusya’dan ikinci aşı müjdesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce duyurduğu "Sputnik-V" korona virüs aşısından sonra yeni bir aşının geliştirilmek üzere olduğunu açıkladı. Yeni aşının önümüzdeki ay hazır olacağını bildiren Putin, "Eylül ayında yeni bir aşımız olacak. Preparat Eylül’de hazırlanmış olacak, aşı üzerinde Novosibirsk’teki Vector Enstitüsü çalışıyor" ifadelerini kullandı. Putin aşıya dair detaylı açıklama yapmazken, tüm dünyanın tartıştığı Sputnik-V korona virüs aşısından olumlu sonuçlar aldıklarını ve aşının planlandığı gibi birçok kişiye uygulanmaya devam edildiğini belirtti.

Öte yandan, Rusya’nın Ağustos ayı başında geliştirdiğini duyurduğu ilk Covid-19 aşısı olan "Sputnik-V" aşısının 15 Ağustos’ta üretimine başlandığı ve 40 bin kişiye uygulanacağı belirtilmişti.

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