Netanyahu ile Putin'in yarın yapacağı görüşme ertelendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın yapılması planlanan görüşme ertelendi.
- İHA
İsrailli diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin ertelendiği bildirildi.
YARIN TELEFON İLE GÖRÜŞME YAPILACAK
Açıklamaya göre, iki lider yarın bir telefon görüşmesi yapacak ve toplantı için yakında yeni bir tarih belirlenecek. Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin ve Netanyahu'nun Suriye dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumu görüşecekleri belirtilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.