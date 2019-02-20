Rusya Devlet Başkanı Putin 'Tsirkon' hipersonik deniz füzesini anlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Tsirkon' hipersonik deniz füzesinin 9 mach hızında olacağını ve uçuş uzaklığının 1000 kilometreden fazla olacağını söyledi.
- DHA
Putin, federal meclis konuşmasında yaptığı açıklamada, "Şu anda çalışmaları başarıyla giden ve planlanan sürede tamamlanacak yeni bir silahtan bahsedeceğim. Hem deniz, hem de kara hedeflerini yok etme gücüne sahip `Tsirkon´hipersonik füzesinin hızı 9 mach ve uçuş uzaklığı 1000 kilometreden fazla olacak" ifadesini kullandı.
Putin, füzenin denizaltı ve denizüstü gemilerinde kullanılmasının ön görüldüğünü belirtti. Putin, konuşmasında "Tüm bunlar bizim için masrafsız olacak" dedi.
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