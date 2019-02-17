Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Esed'in katliamları hakkındaki soruyu geçiştirdi: İstediğinizi yazın

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington Post gazetesi muhabirinin Esed rejimi hakkındaki soruyu geçiştirerek cevapladı.



Washington Post gazetesi muhabiri, moderatör aracılığıyla, "Rusya, şu an Suriye'deki güvenliğin garantörlerinden biri. Esed rejiminin bölgeyi tehdit etmeyi ve kendi halkına karşı sürdürdüğü mezalimi sonlandıracağından nasıl emin olabiliyorsunuz?" sorusunu sordu.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavron ise soruya cevap vermek yerine, soruyu, "Ben bu soruya ne cevap verirsem vereyim, siz ne istiyorsanız öyle yazacaksınız zaten. İstediğinizi yazın." sözleriyle geçiştirdi.