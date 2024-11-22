Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Belarus'un Brest kentinde bir araya geldi.
Lavrov ve Rıjenkov, toplantıda yaptırımlara karşı önlem alınması konusunda bildiri dahil bazı belgeler imzaladı. İki bakan, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.OREŞNİK BALİSTİK FÜZENİN FIRLATILDIĞINA DİKKATİ ÇEKTİ
Basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın dün, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" balistik füzenin fırlatıldığına dikkati çekti.
Biden yönetiminin eylemlerini değerlendiren Lavrov, Ukrayna'ya temin edilen Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ile "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin saldırılarda kullanıldığına işaret ederek "Burada, bir sonraki yönetime mümkün olduğu kadar kötü bir miras bırakma unsuru var." dedi.
Rusya'nın nükleer doktrininin güncellendiğine dikkati çeken Lavrov, bu doktrinin içeriğinin Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki anlaşmalarıyla senkronize edildiğini dile getirdi.
Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov da Batı'nın Belarus'a yönelik baskı kurarak yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirterek "Bu, Belarus devletinin varoluşu süresince devam ediyor." dedi.