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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Viyana'da devam eden müzakereler kapsamında nükleer anlaşmayla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA8 Şubat 2022 Salı 17:18 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 17:20
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Abdullahiyan gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Moskova ziyaretinin sonuçları ve liderlerin üzerinde vardığı anlaşmalar temelinde tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Açıklamada, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilgili gelişmelerin, nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlamak için Viyana'da devam eden müzakereler bağlamında ele alındığı kaydedildi.

Rus Dışişleri yaptığı açıklamada, her iki bakanın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan başlangıçtaki dengeli yapılanmasına yönelik hızlı şekilde yeniden canlandırılmasından yana olduklarını vurguladıkları belirtildi.

Açıklamada, bakanların bölgesel sorunlara da değindiği aktarıldı.

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