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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: NATO Rusya sınırlarına yakın bölgelerde askeri oluşumunu sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO’nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerde askeri oluşumunu sürdürdüğünü” belirterek, “NATO'nun ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini desteklemesi bir iyimserlik göstergesi yaratmıyor. Bu tür eylemler, özellikle ortak alanlarımızdaki askeri ve siyasi gerilimleri artırıyor.' açıklamasında bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Perşembe günü Avrupa İş Dünyası Birliği üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Avrupa halkının güvenliği ve Avrupa'nın huzuru, Washington'un izlediği yıkıcı politikalara ve Avrupa Birliği'ndeki küçük ama son derece agresif bir Rusya'ya nefret duyan gruba rehin oldu.” açıklamasında bulundu.
 
Lavrov, “NATO’nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerde askeri oluşumunu sürdürdüğünü” belirterek, “NATO'nun ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini desteklemesi bir iyimserlik göstergesi yaratmıyor. Bu tür eylemler, özellikle ortak alanlarımızdaki askeri ve siyasi gerilimleri artırıyor." açıklamasında bulundu.
 
NATO, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından, "Rusya'nın gizli denemeleri, üretimi ve 9M729 tipi karadan havaya füze sistemlerini sahaya sürmesinin Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik önemli tehlike oluşturması karşısında, ABD, bu eyleme başvurmuştur. Müttefikler bu eylemi tümüyle desteklemektedir." açıklamasında bulunmuştu.

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

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