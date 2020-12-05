05 Aralık 2020 Cumartesi 09:49 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:05

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı “Akdeniz: Roma Diyaloğu” konferansında Türkiye ile yapılan iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri olduğunu belirterek, Moskova ve Ankara'nın çeşitli yönlerde başarılı bir şekilde işbirliği yaptıklarını ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için planları olduğunu vurguladı. Çeşitli konulardaki yaklaşım farklılıklarına rağmen, iki ülkenin sonunda çabalarını birleştirmeyi ve çeşitli silahlı çatışma bölgelerinde ateşkese yardım etmeyi başardığını söyledi.

TÜRKİYE DÜŞMANLIKLARI SONA ERDİRMEK İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Türkiye’nin, Karabağ gibi diğer alanlarda da düşmanlıkları sona erdirmek için çaba sarf ettiğini belirten Lavrov, Suriye’de de Türkiye ve İran ile birlikte krizi çözmek için en umut verici mekanizma olan Astana grubunu oluşturdukları belirtti.