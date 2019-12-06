12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7883
  • 6,402
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Soçi mutabakatının uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulandığını belirterek, 'Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu.' dedi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı "Akdeniz: Roma Diyaloğu" konferansında, Suriye ve Libya meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediğini hatırlatan Lavrov, "Türkiye, uzun süre güvenlik konusunu dile getirdi. Türkiye'nin, güvenliğinin sağlanması yönündeki endişelerine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakatın uygulandığını vurgulayarak, "Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Fransa uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Fransa uyarısı

'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

Bakan Akar'dan NATO mesajı

Bakan Akar'dan NATO mesajı

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Fenerbahçe-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM

Fenerbahçe-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi

Macron'a cevap! 'Türkiye'nin gücünün farkında'

Macron'a cevap! 'Türkiye'nin gücünün farkında'

Yıl bitiyor! İşte 2019’un son kampanyaları...

Yıl bitiyor! İşte 2019’un son kampanyaları...
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay: Plastik parçasına ´yürümeyi´ öğrettiler!

İnanılmaz olay: Plastik parçasına ´yürümeyi´ öğrettiler!

Oraya giden herkes ölüyor! Lanetli mezar

Oraya giden herkes ölüyor! Lanetli mezar

İlk kez ziyaret etti! 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu

İlk kez ziyaret etti! 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu

Korkutan görüntü: Deniz suyu çekilince oluştu

Korkutan görüntü: Deniz suyu çekilince oluştu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA