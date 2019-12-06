Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Soçi mutabakatının uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulandığını belirterek, 'Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu.' dedi.
- AA
Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı "Akdeniz: Roma Diyaloğu" konferansında, Suriye ve Libya meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediğini hatırlatan Lavrov, "Türkiye, uzun süre güvenlik konusunu dile getirdi. Türkiye'nin, güvenliğinin sağlanması yönündeki endişelerine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.
Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakatın uygulandığını vurgulayarak, "Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu." değerlendirmesinde bulundu.
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