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Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, çekileceğini açıklamasına rağmen, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin çekilme kararına rağmen, Suriye’de kalmak istediği izlenimi bıraktığını söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu, ama karara rağmen ABD’nin Suriye’de kalmak istediği şeklinde bir izlenim bıraktığını söyledi.
 
Reuters’da yer alan habere göre, Mariya Zaharova Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
 
“Aralık ayında, ABD Başkanı Donald Trump, ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıkladı. Vaşington’un çekilme niyetinin yerine getirilmesinin doğru yönde bir adım olacağına inanıyoruz.” diyen Zaharova, çekilme açıklamasına rağmen, ABD’nin Suriye’de kalmak istediği yönünde bir izlenim bıraktığını ifade etti.
 
28 Aralık’ta Rusya’da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan ABD vatandaşı emekli deniz piyadesi Paul Whelan hakkında da konuşan Zaharova, Paul Whelan’a karşılık ABD ile bir ajan takası olabileceğine dair medyada çıkan haberleri yalanladı ve bu konuda herhangi bir görüşmenin olmadığını söyledi. Zaharova ayrıca; Britanya, Kanada ve İrlanda konsolosluklarının kararlaştırılan bir zamanda, gözaltındaki Paul Whelan’a erişim sağlayacağını ifade etti.

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