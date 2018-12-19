Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova: Rusya ve Türkiye, İdlib hakkında düzenli çalışmalarını sürdürüyor

Zaharova, İdlib'deki durumu görüşmek için, Rusya ve Türkiye'nin, Dışişleri Bakanlarının düzeyinde, ülke liderleri düzeyinde ve özel temsilciler düzeyinde de dahil olmak üzere, çeşitli düzeylerde düzenli toplantılar yaptığını belirterek, "Bunun nedeni şu ki, Suriye barış süreci sadece uygulanması gereken ve kasıtlı olarak çizilmiş bir plan değil, İdlib´deki durum yüzeysel değil derin bir durumdur ve bu yüzden de daha zor bir hale geliyor" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamalarında "Temasların sürdürülmesi sadece diplomatik uzlaşmadan ibaret değil, bu diplomatlar, ordu, uzmanlar arasında yürütülen temasların düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve heyetler arası değişimden ibaret. Tüm olası iletişim şekilleri, ortak yaklaşımlara sahip olduğumuz noktaları mümkün olduğu kadar yakınlaştırmak ve sorunların ortak bir paydaya ulaşabilmesi için tasarlandı" dedi.