İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,742
  • EURO
    51,8935
  • ALTIN
    7044.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya duyurdu! Cenevre'deki müzakerelere AB katılmayacak
Dünya

Rusya duyurdu! Cenevre'deki müzakerelere AB katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin 17-18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak üçlü görüşmelerin üçüncü turuna Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılmayacağını söyledi.

AA13 Şubat 2026 Cuma 18:15 - Güncelleme:
Rusya duyurdu! Cenevre'deki müzakerelere AB katılmayacak
ABONE OL

Rus haber ajansı Tass'a konuşan Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak üçlü görüşmelerin üçüncü turuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müzakere yerinin neden değiştiği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Cenevre, her tarafın programlarını uyumlu hale getirmek için seçildi. Bu yerin herkes için uygun ve elverişli olduğu kanaatine varıldı." ifadelerini kullandı.

Peskov, müzakerelere AB veya diğer uluslararası örgüt temsilcilerinin katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu ise "Hayır, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formattaki müzakereler söz konusu. Avrupalılar orada olmayacak." şeklinde cevapladı.

Tass'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cenevre'deki müzakerelere katılacak Rus heyetinin 15 kişiden oluşacağı, heyette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in de yer alacağı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin üçlü görüşmelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacağını, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceğini bildirmişti.

UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN MÜZAKERELER

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Müzakerelerde, Rus heyetine, Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti.

Putin'in Müşaviri Medinskiy ise 2025'te İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerdeki heyetin başında olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.