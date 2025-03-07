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Dünya

Rusya duyurdu: Donetsk bölgesinde 4 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA7 Mart 2025 Cuma 15:39 - Güncelleme:
Rusya duyurdu: Donetsk bölgesinde 4 yerleşim birimini ele geçirdik
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 1-7 Mart'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'daki unsurlara havadan yüksek hassasiyetli ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda askeri havaalanı altyapısı, mühimmat depoları, İHA üretim, depolama ve yönetim merkezleri, deniz araçlarının konuşlandırıldığı noktalar, Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin son bir haftada Donetsk bölgesinde 4 yerleşim birimini kontrolüne aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Andreyevka, Skudnoye, Burlatskoye, Privolnoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 673 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirilen açıklamada, 35 Ukraynalı askerin esir alındığı kaydedildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 45 bin 471 İHA, 600 hava savunma füze sistemi, 22 bini aşkın tank ve zırhlı araç, 1523 çok namlulu roketatar, 22 bin 333 obüs ve havan topu ile 32 bin 573 özel askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 65 bin 400 askerini, 386 tankını, 296 piyade savaş aracını, 257 zırhlı personel taşıyıcısını ve 2 bin 328 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Donetsk
  • ukrayna

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