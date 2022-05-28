Rusya duyurdu: Krasnıy Liman şehri kontrol altına alındı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 94. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA: DONETSK BÖLGESİNDEKİ KRASNIY LİMAN ŞEHRİ KONTROL ALTINA ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde bulunan Krasnıy Liman şehrinin Rus güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, Rus ordusunun sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Krasnıy Liman şehrini tamamen kontrol altına aldığını söyledi.

Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Bahmut yerleşim biriminde Ukrayna ordusunun 30. Mekanize Tugayı'nın ileri komuta merkezinin ve Soledar yerleşim biriminde bölge savunma birliği komuta merkezinin vurulduğunu ifade etti.

Bunların dışında 5 gözlem-komuta noktası, askeri birlikler ve teknik araçların bulunduğu 17 alan, Donetsk bölgesindeki Mironovka, Bahmut ve Nırkovo yerleşim birimlerinde 4 mühimmat deposunun imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin bir günde 6 komuta merkezi, 1 iletişim merkezi, 4 mühimmat deposu, 2 Grad çok namlulu roketatar bataryası ve 50 askeri alanı yok ettiğini dile getirdi.

Konaşenkov, "Hava saldırıları sonucunda 260'tan fazla milliyetçi güç etkisiz hale getirildi. Bunun dışında Rus hava kuvvetleri bir günde Harkiv bölgesinde Barvenkovo ve Herson bölgesinde Orehovo yerleşim biriminde havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü." dedi.

Rus hava savunma sisteminin Zaporijya bölgesinde Orehov yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna'ya ait Mi-8 model helikopteri düşürdüğünü de aktaran Konaşenkov, Mıkolayiv, Luhansk ve Harkiv bölgelerindeki farklı yerlerde 18 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını söyledi.

Konaşenkov, Luhansk, Harkiv ve Herson bölgelerinde Toçka-U balistik füze ve çok namlulu roketatar füzelerini havada imha ettiklerini bildirerek, füze ve topçu birliklerinin 57 komuta merkezi, 618 askeri alan ve 42 topçu bataryası ile 2 çok namlulu roketatar bataryasını ateş altına aldığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 182 uçak, 128 helikopter, 1045 insansız hava aracı, 324 hava savunma füze sistemi, 3 bin 297 tank ve zırhlı araç, 444 çok namlulu roketatar, 1714 obüs ve havan topu, 3 bin 245 özel askeri araç yok edildi." dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte ölen 250 askerle birlikte bugüne kadar 30 bin askerini kaybettiğini bildirdi.

13:35 Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ekonomik krizin, 15 yıldan uzun süredir İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde inşaat sektörünü olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

13:30 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde bulunan Krasnıy Liman şehrinin Rus güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi.

12:44 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta evsiz kalan Ukrayna'nın Dmitrivka köyü sakinlerinin acısı dinmiyor.

10:21 Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta, "Kiev savunması"nda yaşanan yoğun çatışmalarda enkaza dönen tankların bulunduğu bölge, tank mezarlığını andırıyor. Kiev merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve Rus ordusunun Kiev'e ilerlemesindeki büyük engellemenin yaşandığı bölge olarak bilinen Dmitrivka, Zabuçya köyleri arasındaki alan, yoğun çatışmaların izlerini taşıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar, tank enkazlarını inceleyerek fotoğraf çektiriyor.

07:15 Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki buğday ve mısır gibi hububatın limanlardan uluslararası pazara ihraç edilmesine izin vermeye hazır olduğu sinyali verdiğini söyledi.

07:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ettiği bildirildi.

06:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut yerleşim yerindeki bir fabrika bombardıman sonrası ağır hasar gördü. İtfaiye ekipleri saldırı sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları yürüttü.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de çatışmalar sonucu çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken çatışmaların izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi. Fotoğrafta Ukrayna askerlerine ait mühimmat görülüyor.

04:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gıda krizi hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

03:30 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkov Oblastı'nda bulunan Vilkhivka köyündeki hasar görüntülendi. Köyde tahrip olmuş evler ve araçlar dikkat çekti.

02:00 Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile bir araya geldi.

01:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, "22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor" dedi.

00:50 Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini, Ukrayna-Rusya savaşının başlıca nedeni olarak gördüğünü söyledi.

00:45 İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü.

00:00 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Avrupa'yı Finlandiya gibi tarafsız yapmak isterken, hepsini "NATO'laştırdığını" belirtti.