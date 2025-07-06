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Dünya

Rusya duyurdu: Ukrayna'da iki yerleşim yeri ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 16:14 - Güncelleme:
Rusya duyurdu: Ukrayna'da iki yerleşim yeri ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Sobolevka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Poddubnoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

"HARKİV VE DONETSK'TE İKİ YERLEŞİM BİRİMİNİ ELE GEÇİRDİK"

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 120 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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