  Rusya, ekonomide 2026 büyüme tahminini yüzde 0,4'e düşürdü
Rusya, ekonomide 2026 büyüme tahminini yüzde 0,4'e düşürdü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik 2026'daki büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 0,4'e düşürdüğünü bildirdi.

AA12 Mayıs 2026 Salı 17:41 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da 2027-2029 dönemine yönelik sosyoekonomik kalkınma değerlendirmelerine yer verildi.

Söz konusu dönemde, Rus ekonomisinde pozitif büyüme oranlarının korunmasının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, ekonomideki bu yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,3'ten yüzde 0,4'e düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ekonomik büyümenin 2027'de yüzde 1,4, 2028'de yüzde 1,9, 2029'da ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Enflasyonun bu yıl yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verilen açıklamada, söz konusu göstergenin 2027'den itibaren Rusya Merkez Bankasının yüzde 4'lük hedef seviyesi civarında seyretmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Bakanlığın tahminlerine göre, sermaye yatırımlarının bu yıl yüzde 2,5 azalması, 2027'de yüzde 2, 2028'de yüzde 2,5 ve 2029'da yüzde 3 artması bekleniyor.

Rusya'da işsizlik oranının ise 2025'te yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleştiği, bu yıl yüzde 2,4'e yükseldikten sonra 2027-2029 döneminde yüzde 2,3 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bakanlığın önceki tahmininde Rus ekonomisinin 2026'da yüzde 1,3, 2027'de yüzde 2,8, 2028'de ise yüzde 2,5 büyümesi öngörülüyordu.

