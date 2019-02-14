Kremlin: Rusya ekonomisi ABD yaptırımlarına rağmen büyüyor' Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlarına ilişkin, 'Rusya ekonomisi ABD yaptırımlarına adapte oldu ve istikrarı koruyarak büyümeyi sürdürüyor.' dedi.