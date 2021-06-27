Rusya ellerindeki silahları istedi! Savaş uçakları düşük irtifada uçuşlara başladı

AA 27 Haziran 2021 Pazar 08:34 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 08:38

Ülkenin güneyindeki Dera'da Esed rejimiyle temmuz 2018'de uzlaşı imzalayan eski muhaliflerden ağır ve orta ağırlıktaki silahları toplayan Rusya, bu kez de şehir merkezindeki Dera el-Beled bölgesinde yaşayan halktan ve oradaki eski muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve söz konusu bölgedeki evlerin aranmasına izin verilmesini istedi.

Çeçen asıllı "Esedullah" adlı Rus komutanın ilettiği talebi görüşen Derali merkezi komite üyeleri ve bölge halkının ileri gelenleri, 3 yıl önce varılan uzlaşıya aykırı olduğu gerekçesiyle bu isteğe karşı çıktıklarını açıkladı.

Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu "Horan Özgürleri Topluluğu" adlı internet sitesi de Dera el-Beled de dün merkezi komite üyeleri ile bölge halkının bir araya gelerek bu konuda Rusların baskılarına maruz kaldıklarını beyan eden görüntülü açıklamayı yayınladı.

Dera'daki AA muhabiri, il merkezi ve kırsal kesimde son 3 gündür savaş uçaklarının düşük irtifada uçuşlar gerçekleştirdiğini belirtti.

2018'deki uzlaşı görüşmelerini yürüten merkezi komiteden adını vermek istemeyen bir üye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın üçüncü bir taraf üzerinden, teklifin kabul edilmemesi durumunda güce başvurulabileceğini bölge halkına ilettiğini savundu.

- Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera ilinde ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Ancak rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla mücadele ediyor.