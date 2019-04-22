Rusya en uzun denizaltısı Belgorod'u tanıtıyor Rusya bugüne kadar üretilen en uzun denizaltı olan silahını bugün görücüye çıkacak. Denizaltı ev sahipliği yaptığı silahlarla bir kenti yok edebilecek yeterliliğe sahip olduğu için 'şehir katili' olarak da anılıyor.