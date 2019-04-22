Rusya en uzun denizaltısı Belgorod'u tanıtıyor
Rusya bugüne kadar üretilen en uzun denizaltı olan silahını bugün görücüye çıkacak. Denizaltı ev sahipliği yaptığı silahlarla bir kenti yok edebilecek yeterliliğe sahip olduğu için 'şehir katili' olarak da anılıyor.
Vladimir Putin'in Başkanı olduğu Rusya, envanterine yeni bir silah ekledi.
ABD basınında yer alan haberlere göre bugüne kadar üretilen en uzun denizaltı olan Belgorod bugün görücüye çıkarılacak.
Yaklaşık 185 metre uzunluğuna sahip olan denizaltı 6 nükleer torpidoya ev sahipliği yapıyor.
Belgorod sahip olduğu silahlarla bir kenti yok edebilecek yeterliliğe sahip olduğu için 'şehir katili' olarak da anılıyor.
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