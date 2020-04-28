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Dünya

Rusya Enerji Bakanı: Petrol fiyatlarında kayda değer bir artış beklenmemeli

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler (OPEC+) arasında varılan anlaşma sayesinde piyasaların dengeleneceğini belirterek, “Arz fazlası nedeniyle petrol fiyatlarında kayda değer bir artış beklenmemeli. Yılın ikinci yarısında kısıtlamaların kaldırılmasıyla petrol talebi dengelenmeye başlayabilir.' dedi.

AA28 Nisan 2020 Salı 11:54 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 11:54
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Novak, Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan “Enerji Politikası” adlı dergi için kaleme aldığı makalede, petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

OPEC+ adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grubun vardığı petrol üretim kısıntısı anlaşmasının 1 Mayıs’ta uygulanmaya başlanacağına işaret eden Novak, “Anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla piyasanın dengelenmesini bekliyoruz.” yorumunda bulundu.

Petrol piyasalarında arz fazlasının bulunduğunu anımsatan Novak, “Arz fazlası nedeniyle, kısa vadede petrol fiyatlarında kayda değer bir artış beklenmemeli. Yılın ikinci yarısında kısıtlamaların kaldırılmasıyla petrol talebi dengelenmeye başlayabilir.” dedi.

Anlaşmanın etkinliğinin küresel ekonominin krizden çıkıp çıkmayacağına bağlı olacağını vurgulayan Novak, “Bu bağlamda, ekonomik faaliyetlerini artırmaya başlayan Çin konusunda iyimseriz. Birkaç ay içinde diğer ülkelerin ekonomilerinde da olumlu değişiklikler göreceğimizi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya’nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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