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Dünya

Rusya Enerji Bakanı Novak: Petrol üretimini artırma planımız yok

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya'nın piyasaların aşırı arzla karşı karşıya olduğu ortamda petrol üretimini artırma planı olmadığını söyledi.

DHA02 Nisan 2020 Perşembe 14:40 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 14:40
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Novak ayrıca, Rusya'nın petrol piyasasının durumunu henüz Suudi Arabistan ile görüşmedinğini, ancak böyle bir görüşme yapılması olasılığını dışlamadıklarını da belirtti.

S&P Global Platts analisti Kang Wu, petrol piyasalarında ikinci çeyrekte arz fazlasının günde 15 milyon varili bulacağını, arz fazlasını depolayacak tesislerin ise Nisan ayında dolacağını belirterek Mayıs ve Haziran aylarında üretimi olağanüstü miktarlarda kısacak bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu belritti.

Araştırma şirketi Rystad Energy, küresel petrol talebinin Nisan ayında geçen yıla göre yüzde 23 düşüşle günde 77.6 varile düşeceğini öngörüyor.

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