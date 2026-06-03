İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,968
  • EURO
    53,4534
  • ALTIN
    6585.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Ermenistan'ı kızdıracak! Karar bugün resmen devrede
Dünya

Rusya, Ermenistan'ı kızdıracak! Karar bugün resmen devrede

Moskova ve Erivan arasında perde arkasında yürüyen kriz iyice ayyuka çıktı. Son olarak Rusya, 3 Haziran'dan itibaren Ermenistan'dan patlıcan, patates ve kuru meyve ithalatını sınırlandırma kararı aldı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 08:08 - Güncelleme:
Rusya, Ermenistan'ı kızdıracak! Karar bugün resmen devrede
ABONE OL

Rusya, bugünden itibaren Ermenistan'dan çekirdekli bitkiler, patlıcan, patates ve kuru meyve ithalatına geçici kısıtlama getirecek.

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi'nden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen çekirdekli bitkiler, patlıcan, patates ve kuru meyveye yönelik geçici kısıtlamanın 3 Haziran'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın, söz konusu üreticilerin denetiminin yetersiz seviyede kalması nedeniyle alındığına işaret edilerek ithalatı kısıtlanan ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine transit geçişine de izin verilmeyeceği kaydedildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan sebze, meyve, balık ürünleri ve çiçek ithalatına da kısıtlamalar uygulamaya başlamıştı. Rus ve Ermeni yetkililerin karşılıklı eleştirel açıklamaları ise dikkati çekiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için AEB standartlarının geçerli olmayacağını söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.