Rusya, ''Filistin meselesi''ne dikkat çekti: Göz ardı edilmemeli

Zaharova, Filistin meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Filistin meselesinin Orta Doğu sorununun özü olduğunu aktaran Zaharova, "Bu önemli meselenin, bölgesel gündemin kenarına koyulması, uzun vadede bölgedeki askeri-siyasi durumun ciddi şekilde istikrarsızlaşması ve küresel sonuçlar doğurması riskini doğuruyor. Filistin topraklarındaki durumun iyileştirilmesine yönelik barışçıl girişimlerin fiilen askıya alınması son derece endişe vericidir." değerlendirmesinde bulundu.



Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki durumun kötüleştiğine işaret eden Zaharova, bunun iki devletli çözümün sağlanması ihtimaline zarar verdiğini vurguladı.



Zaharova, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki diğer sorunlar olduğu gibi Filistin meselesinin de göz ardı edilmemesi veya mevcut askeri-siyasi durumun esiri olmaması gerekiyor. Bunun görmezden gelinmesi, yerine geçici çözümlerin geliştirilmesi ve çözümün belirsiz bir süreyle ertelenmesine yönelik girişimler, kaçınılmaz olarak şiddet ve çatışma döngülerini yeniden oluşturuyor."

Uluslararası toplumun Filistin meselesinin çözümüne ilgi göstermesi ve bu konuda işbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Zaharova, Filistin meselesi ve diğer bölgedeki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi, diplomatik araçlarla çözülmesinden yana olduklarını aktardı.