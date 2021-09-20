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Dünya

Rusya, Fransa'yı ''Mistral'' ile vurdu: Ne ekersen onu biçersin

Rusya, AUKUS anlaşması sonrası Fransa'yı hedef aldı. Rusya, 2014'te Fransa'nın vermediği Mistral gemilerini hatırlattı.

star.com.tr20 Eylül 2021 Pazartesi 16:07 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:09
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Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 66 milyar ABD dolar tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

RUSYA'DAN AUKUS SONRASI FRANSA'YA "MİSTRAL" GÖNDERMESİ

Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçiliği, resmi twitter hesabından konuyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Rus Büyükelçiliği, Fransa için "Ne ekersen onu biçersin" yorumunda bulundu.

Paylaşılan mesajda, "Fransa, sözleşmeyi iptal eden Avustralya'nın ABD denizaltılarını satın almasına kızıyor. 2014'te Fransa'nın daha önceki bir anlaşmayı ihlal ederek "Mistral" gemilerini Rusya'ya teslim etmeyi reddetmesiyle aynı şey değil mi? Ne ekersen onu biçersin" ifadeleri kullanıldı

star.com.tr

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