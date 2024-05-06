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Dünya

Rusya, Fransa'yı suçladı: Meselenin büyümesine yol açıyor

Rusya, Fransa'nın Ukrayna konusunda 'yıkıcı' yaklaşım sergilediğini ve bunun, meselesinin büyümesine yol açtığını bildirdi.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 22:38 - Güncelleme:
Rusya, Fransa'yı suçladı: Meselenin büyümesine yol açıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin bulunduğu yönünde açıklamalar yaptığı anımsatıldı.

Bu nedenle, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'nin bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, Büyükelçi'ye Paris'in, meselenin büyümesine yol açan yıkıcı ve kışkırtıcı yaklaşımına dair yaptığı değerlendirmelerini aktardı. Fransız yetkililerin, Batılı askeri birliklerini Ukrayna'ya gönderme ihtimaline ilişkin sorumsuz açıklamalarla Rusya için stratejik belirsizlik yaratma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacak. Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşılacak."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu açıklamıştı.

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