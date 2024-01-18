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Dünya

Rusya, Fransız Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da Rus ordusu tarafından öldürüldüğü belirtilen Fransız paralı savaşçılarla ilgili olarak Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'nin bakanlığa çağırıldığını bildirdi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 21:04 - Güncelleme:
Rusya, Fransız Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
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Zaharova, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, "Aralarında birkaç düzine Fransız'ın da bulunduğu Harkiv şehrindeki yabancı savaşçılar için geçici konuşlanma noktasının Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından yok edilmesiyle bağlantılı olarak Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv şehrinde yüksek hassasiyetli silah kullanarak geçici konuşlandıkları yerde çoğu Fransız 60'tan fazla paralı savaşçıyı öldürdüklerini, 20'den fazlasını da yaraladıklarını bildirmişti.

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