Rusya, Fransız Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Zaharova, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, "Aralarında birkaç düzine Fransız'ın da bulunduğu Harkiv şehrindeki yabancı savaşçılar için geçici konuşlanma noktasının Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından yok edilmesiyle bağlantılı olarak Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv şehrinde yüksek hassasiyetli silah kullanarak geçici konuşlandıkları yerde çoğu Fransız 60'tan fazla paralı savaşçıyı öldürdüklerini, 20'den fazlasını da yaraladıklarını bildirmişti.