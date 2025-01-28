Rusya: Geçen yıl 800'ü aşkın sivil öldü

Miroşnik, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın suç işlediğini ileri süren Miroşnik, 2024'te Rus sivil unsurlarına yönelik saldırılarda 87 binden fazla mühimmat kullanıldığını belirtti.

Miroşnik, "Geçen yıl 5 bin 399 sivil Ukrayna'nın saldırılarına maruz kaldı. Bunların 809'u hayatını kaybetti. Geçen yıl Ukraynalı militanların eylemleri sonucu yaklaşık 350 çocuk yaralandı, 51 çocuk yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Son bir haftada Rus topraklarına yönelik 1800'den fazla mühimmat ile saldırı düzenlendiğini söyleyen Miroşnik, "bu saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 100'e yakın kişinin de yaralandığı" bilgisini paylaştı.

Büyükelçi Miroşnik, söz konusu saldırılarda ABD, Almanya, Güney Kore ve Çekya dahil yaklaşık 18 Batılı ülkeden Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatların kullanıldığını belirtti.