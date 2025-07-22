Rusya, gelişmeleri izlemekle yetindi... ''Bölgede yükselen güç Türkiye''

Bölgesel ve küresel krizlerde yapıcı rolüyle takdir toplayan Türkiye, attığı diplomatik adımlar ve görüşmelerle dış politikada adından sıkça söz ettirir hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomasi trafiği; barış girişimlerinden enerji diplomasisine, stratejik ortaklıklardan arabuluculuk misyonlarına kadar birçok alanda Türkiye'nin vizyoner dış politika yaklaşımını yansıtıyor.

Türkiye, aynı anda hem Doğu'ya hem de Batı'ya hitap eden kapsayıcı tavrıyla diplomasinin merkez ülkelerinden biri hâline geldi. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapması ve Somali ile Etiyopya arasındaki krizlerin çözümüne katkı sunması dünyada yakından takip edilen ve takdir edilen gelişmelerden bazıları oldu.

BÖLGEDE YÜKSELEN GÜÇ TÜRKİYE!

Bu kapsamda The Insider, 'Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan'ı Uzlaştırmasını Engelleyemedi' başlıklı bir analiz yayımladı.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, 10 Temmuz'da Abu Dabi'de barış görüşmeleri gerçekleştirdi.

The Insider, Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi ve Ermenistan'da son zamanlarda Rus yanlısı muhalif isimlerin tutuklanmasının görüşmelere yeni bir ivme kazandırdığını belirtti.

Analizde, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki etkisinin azalmaya devam ettiği belirtilirken, Türkiye'nin bölgedeki yükselen güç olduğunun altı çizildi.

The Insider, sınırların yeniden açılması ve doğrudan ticaretin yeniden başlamasıyla birlikte Türkiye'nin bölgedeki konumunun daha da güçleneceğine dikkat çekti.