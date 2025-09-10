Savunma sanayi meraklılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Moskova Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Shugayev, ülkesinin Hindistan ile ek S-400 Triumf hava savunma sistemleri tedariki konusunda görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

Hindistan, ek S-400 Triumf karadan havaya füze sistemleri satın almak için Moskova ile yeni görüşmelere başladı. Hindistan, toplamda beş üniteyi kapsayan ve yaklaşık 5,5 milyar dolar değerindeki 2018 tarihli anlaşmanın son iki alayını hâlâ bekliyor. Kalan ünitelerin, önce pandemi, ardından tedarik zinciri sorunları nedeniyle yaşanan gecikmelerin ardından 2026 veya 2027'de teslim edilmesi bekleniyor.

S-400'LER 2007 YILINDA HİZMETE GİRDİ

Rusya'da Triumf olarak bilinen S-400, Almaz-Antey tarafından üretilmekte ve 2007 yılında hizmete girmiştir. Neredeyse 20 yıl sonra bile, dünyanın her yerinde kullanılan en gelişmiş mobil SAM sistemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Her alay, birkaç fırlatma bataryası etrafında inşa edilmiştir. Bir batarya, her biri dört füze tüpüne sahip dört ila altı fırlatma aracı içerir ve bunlar bir radar sistemi, komuta merkezi ve lojistik araçlarla desteklenir. Pratikte, bir alay düzinelerce fırlatıcı ve ateşe hazır birkaç yüz füze konuşlandırabilir.

S-400'ü Hindistan için cazip kılan sadece menzili değil, aynı zamanda esnekliğidir. Operatörler aynı fırlatıcılara farklı füze tipleri yükleyebilir. Daha küçük 9M96 füzeleri kısa ve orta menzilleri kapsar, 48N6 varyantları daha uzun menzil sağlar ve daha büyük 40N6 füzesi, mevcutsa, neredeyse 400 km'ye kadar olan hedefleri engelleyebilir. Bu katmanlı karışım, tek bir birimin dronlar gibi yakın tehditlerle başa çıkarken aynı zamanda uzun menzilde uçaklara veya balistik füzelere karşı savunma yapabileceği anlamına gelir.

Sistemle birlikte gelen radar kompleksi de aynı derecede önemlidir. 91N6E Big Bird radarı, 600 km'ye kadar hedefleri tespit edebilir ve aynı anda yüzlerce nesneyi izleyebilir. Hindistan'ın ayrıca, uçuş sırasında füzeleri yönlendiren 92N6E Grave Stone angajman radarını da edindiği bildirildi. Bu sistem, tatbikatlarda Hintli mürettebatın birden fazla simüle edilmiş saldırıyı aynı anda takip etmesini sağladı. Yeni Delhi'deki kaynaklar, bazı senaryolarda %80'in üzerinde önleme oranları olduğunu öne sürse de, kesin rakamları doğrulamak her zaman zordur. Düzinelerce hedefin aynı anda ulaştığı yoğun hava saldırılarıyla başa çıkabilme yeteneği, modern hava savunması için hayati önem taşımaktadır.

BATI SINIRINI KORUYACAK

Hint subayları, Mayıs 2025'te Pakistan ile yaşanan bir gerginlik sırasında sistemi gerçek bir ortamda kullanma fırsatı buldu. Basında çıkan haberlere göre, bölgede gerginliğin artabileceğine dair işaretler üzerine Hindistan Hava Kuvvetleri, S-400'ün batı sınırındaki radar kapsama alanını etkinleştirdi. Sistemin varlığı ve sınır ötesi görüş kabiliyeti bile caydırıcı bir rol oynadı. Hindistan için radar görüntüsü zaten bir güç çarpanı. S-400'ün ülkenin Entegre Hava Komuta ve Kontrol Sistemi'ne (IACCS) bağlanması, sensörlerinden gelen verilerin diğer SAM bataryalarıyla ve hatta havadaki savaş uçaklarıyla paylaşılabileceği anlamına geliyor. Bu sayede, bağımsız bir donanım parçası olmaktan çıkıp daha geniş bir savunma ağının parçası haline geliyor.

ABD YAPTIRIMLARI ENDİŞESİ

Ancak teknik ayrıntıların ötesinde, müzakereler siyasi bir ağırlık taşıyor. Orijinal S-400 anlaşması, Hindistan'ı Washington ile karşı karşıya getirdiği için tartışmalıydı. Amerika Birleşik Devletleri, sistemin satın alınmasının, büyük Rus silahları satın alan ülkeleri cezalandırmak için tasarlanmış CAATSA mevzuatı kapsamında yaptırımları tetikleyebileceği konusunda uyardı. Ayrıca Batılı ekipmanlarla birlikte çalışabilirlik konusunda endişelerini de dile getirdi.

Bu uyarılara rağmen Hindistan, kendi güvenlik ortamını göz ardı edemeyeceğini savunarak baskısını sürdürdü. Çin ve Pakistan'ın gelişmiş füzeler ve uçaklar konuşlandırmasıyla, Yeni Delhi S-400'ün gerekli bir araç olduğunda ısrar etti. Bu duruş değişmedi. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İsrail ile bağlarını derinleştirse de, cephaneliğinin önemli bir kısmı için Rus platformlarına güvenmeye devam ediyor.

RUSYA İÇİN ALTIN DEĞERİNDE FIRSAT

Rusya için yeni bir S-400 satışı daha gerçekleştirmek, savunma sanayisinin Hindistan pazarında rekabetçi kalmaya devam ettiğinin bir göstergesi olacaktır. Ukrayna'daki savaş ve Batı yaptırımlarına rağmen, Moskova hâlâ Hindistan'ın silah ithalatının önemli bir kısmını karşılıyor. 2020-2024 yılları arasında Rus tedarikçiler, Hindistan'ın ithal ettiği silahların üçte birinden fazlasını sağladı. Yeni siparişler bu rolün sürdürülmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, Moskova'nın zorlu koşullar altında bile ortaklarına üst düzey sistemler sunmaya devam edebileceğinin de bir işareti.

HAVA SAVUNMA KALKANI GÜÇLENECEK

Yeni görüşmeler bir anlaşmayla sonuçlanırsa, Hindistan kritik bir anda hava savunma kalkanını güçlendirecektir. Çin füze kuvvetlerini genişletip hava filosunu modernize ederken, Pakistan yeni uçak ve insansız hava araçları edinmeye devam ediyor. Yeni Delhi için S-400'ler, yerli Akash sistemleri ve diğer ithal platformları içeren katmanlı ve esnek bir ağ kurmak, bu hıza ayak uydurmanın tek yolu. S-400 mükemmel bir çözüm değil, her açıdan etkili değil ve aynı anda her yerde bulunamıyor, ancak rakiplerini Hindistan hava sahasına uçak veya füze göndermeden önce iki kez düşünmeye zorluyor. Caydırıcılığın genellikle sayılardan ziyade güvenilirliğe dayandığı bir bölgede, bu, Hindistan'ın en değerli katkısı olabilir.

Söz konusu adım ayrıca, Hindistan'ın daha geniş kapsamlı stratejisini de ortaya koyuyor: savunma tercihlerinde bağımsızlığını korumak. Yeni Delhi, hem Rus hem de Batılı sistemlere erişimini sürdürürken, kendi yerli sanayisini kademeli olarak geliştirmek istiyor. S-400 alımı, bu dengeleyici eylemin bir parçası. Bu karar, Hindistan'ın tehlikeli bir bölgede hava sahasını güvence altına alma çabasını, Rusya'nın kilit bir tedarikçi olma kararlılığını ve küresel savunma ilişkilerindeki daha geniş kapsamlı değişimleri yansıtıyor.