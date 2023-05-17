İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2023 Çarşamba / 27 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7694
  • EURO
    21,4469
  • ALTIN
    1259.01
  • BIST100
    4661.68
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, ''Güney Afrika'dan silah satın aldığı'' iddiasını yalanladı
Dünya

Rusya, ''Güney Afrika'dan silah satın aldığı'' iddiasını yalanladı

Rusya'nın Pretorya Büyükelçiliği, ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Reuben Brigety'in 'Güney Afrika'nın geçen aralık ayında Rusya'ya silah ve mühimmat satışı gerçekleştirdiğine' yönelik iddiasını yalanladı.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Rusya, ''Güney Afrika'dan silah satın aldığı'' iddiasını yalanladı
ABONE OL

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD Büyükelçisi Brigety'in, Güney Afrika'nın, Aralık 2022'de, Cape Town yakınlarındaki Simon's Town deniz üssüne yanaşan "Lady R" isimli Rus ticaret gemisi aracılığıyla Rusya'ya silah ve mühimmat sattığı iddiasının hiçbir kanıta dayanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Suçluları kendi takdirine bağlı olarak atamak ve 'megafon diplomasisine' başvurmak, ABD dış politikasının tipik özelliklerinden biri haline geldi. Bu bağlamda, ABD yetkilisinin sözleri, bağımsız egemen devletin dış politikasına yön verme girişiminden başka bir şey olarak algılanamaz." ifadeleri kullanıldı.

Batı medyasının, Ukrayna krizindeki tarafsız tutumu nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü baskı kampanyasının ivme kazandığına işaret edilen açıklamada, Lady R gemisinin Simon's Town deniz üssüne demirlemesinin de bu kampanyanın bir bahanesi olarak kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Güney Afrika'da üretilen silah ve mühimmatların Rus ordusunun kullandığı silah sistemlerinin tip ve kalibre yapısına uymadığının altı çizildi.

- ABD'nin silah satışı iddiası Güney Afrika ekonomisini olumsuz etkiledi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Büyükelçi Brigety'nin silah satışı iddiasını takiben, tahvil satışları bu yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıca para birimi Güney Afrika Randı, son bir hafta içinde ciddi değer kaybı yaşayarak tarihin en düşük seviyelerini gördü.

Maliye Bakanı Enoch Godongwana, yaptığı açıklamada, silah satışı iddiasının doğrulanması durumunda, Güney Afrika ekonomisinin bundan büyük zarar göreceğini dile getirdi.

- Rusya'ya silah satışı iddiası

ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Reuben Brigety, 11 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın, Aralık 2022'de, Cape Town yakınlarındaki Simon's Town deniz üssüne yanaşan "Lady R" isimli Rus ticaret gemisi aracılığıyla Rusya'ya silah ve mühimmat sattığını tespit ettiklerini öne sürmüştü.

Bunun üzerine Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Brigetty, buradaki görüşmede "çizgiyi aştığını" kabul edip, Güney Afrika hükümetinden ve halkından özür dilemişti.

Güney Afrika halihazırda BRICS ve G-20'ye üye olan tek Afrika ülkesi olma özelliği taşıyor.

Ülkenin hem Batılı ülkelerle hem de Rusya ile köklü ilişkileri bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.