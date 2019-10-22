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Rusya, Güney Afrika'ya bombardıman uçakları gönderiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Afrika ile askeri işbirliği doğrultusunda ülkeye bombardıman ve nakliye uçakları gönderileceğini açıkladı.

  • İHA
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Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile Güney Afrika arasında yapılan askeri işbirlikleri kapsamında ülkeye 2 adet Tu-160 bombardıman uçağı, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri parçalarını Türkiye’ye taşıyan uzun menzilli Il-62 ve An-124 nakliye uçaklarının Güney Afrika’ya gönderileceğini duyurdu. Açıklamada uçakların Güney Afrika’ya gönderilme amacının askeri işbirliği anlaşmaları gereği ikı ülke arasında askeri havacılık işbirliğinin geliştirilmesi ve havacılık anlamında eğitimler verilmesi olduğu belirtildi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, geçtiğimiz Haziran ayında Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 zirvesinde bir araya gelmiş ve askeri alanı da kapsayan çok sayıda anlaşmaya imza atmıştı.
 
Öte yandan Cyril Ramaphosa’nın Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek olan Rusya - Afrika Forumu’na katılacağı açıklandı.

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