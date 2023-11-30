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Dünya

Rusya: Hamas hareketinin liderlerine minnettarız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus diplomasisinin Gazze'de esir tutulan vatandaşlarını kurtarmak için mümkün olan her şeyi yaptığına dikkati çekerek, 'Acil çağrılarımıza olumlu yanıt verdikleri için Hamas hareketinin liderlerine minnettarız.' dedi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
Rusya: Hamas hareketinin liderlerine minnettarız
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Zaharova, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rus vatandaşını serbest bırakmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rus vatandaşlarının, İsrail ile Hamas arasında değişim konusunda mutabakata varılan şartların yerine getirilmesine bağlı olmaksızın evlerine dönme fırsatı verildiğine işaret eden Zaharova, Rus diplomasisinin vatandaşlarını kurtarmak için mümkün olan her şeyi yaptığına dikkati çekti.

Zaharova, "Acil çağrılarımıza olumlu yanıt verdikleri için Hamas hareketinin liderlerine minnettarız. Gazze Şeridi'nde kalan Rusların bir an önce serbest bırakılması için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamas, 26 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık Rus vatandaşlığı da bulunan bir İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Hamas, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rus vatandaşının Putin'in çabalarına karşılık serbest bırakıldığını duyurmuştu.

  • Rusya Dışişleri
  • Gazzede Esir
  • Hamas Liderleri

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