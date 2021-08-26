İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2021 Perşembe / 18 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3683
  • EURO
    9,8684
  • ALTIN
    480.97
  • BIST100
    1460.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya harekete geçti! Bölgeye silah yığıyor
Dünya

Rusya harekete geçti! Bölgeye silah yığıyor

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Afganistan'daki durumun kötüleşmesinin ardından komşu ülkelerden Rus silahlarına yönelik talebin arttığını söyledi. Afganistan'daki gelişmelerin ardından Rusya, ağustos ayı başlarında Özbekistan ve Tacikistan'la çeşitli ortak askeri tatbikatlar düzenlemişti.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 15:01 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:01
ABONE OL

Miheyev, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Orta Asya'da bulunan "ortaklarına" destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Afganistan'da durumun kötüleşmesinin ardından Rus silahlarına yönelik bölgedeki ilginin artığını savunan Miheyev, "Rus helikopterlerinin, hafif silahlarının ve sınır güvenlik sistemlerinin tedariki için bölge ülkelerinden gelen bir dizi başvuru üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov da 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'la sınırlarını güçlendirmeleri için Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi devletlere "imtiyazlı koşullarda" silah temin etmeye hazır olduklarını söylemişti.

Afganistan'daki gelişmelerin ardından Rusya, ağustos ayı başlarında Özbekistan ve Tacikistan'la çeşitli ortak askeri tatbikatlar düzenlemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.