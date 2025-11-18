İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3443
  • EURO
    49,0891
  • ALTIN
    5508.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Harkiv ve Dnipropetrovsk'ta kritik bölgeleri ele geçirdi
Dünya

Rusya, Harkiv ve Dnipropetrovsk'ta kritik bölgeleri ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde birer yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı

AA18 Kasım 2025 Salı 12:50 - Güncelleme:
Rusya, Harkiv ve Dnipropetrovsk'ta kritik bölgeleri ele geçirdi
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'da 2 yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Tsegalnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Neçayevka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, dün Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetmişti.

  • Rusya Savunma
  • Ukrayna Harkiv
  • Dnipropetrovsk kontrol

ÖNERİLEN VİDEO

Ölümle dans ettiler! Bir motosiklete 5 kişi bindiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.