Rusya, Harkiv ve Dnipropetrovsk'ta kritik bölgeleri ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'da 2 yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Tsegalnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Neçayevka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Bakanlık, dün Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetmişti.