Rusya, Harkiv'i yeniden bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 93. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ: RUSYA, HARKİV'İ YENİDEN BOMBALADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Harkiv'i yeniden bombaladığını belirterek, saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğünü ve 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Harkiv'i yeniden bombaladığını belirterek, saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını ve hepsinin sivil olduğunu açıkladı. Ölenler arasında 5 aylık bir bebeğin ve babasının da bulunduğunu, annenin ise durumunun ağır olduğunu belirten Zelenski, yaralılar arasında da 9 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğunu söyledi. Zelenski Rusya'nın Donbas'taki mevcut saldırısının bölgeyi ıssız hale getirebileceğini belirterek, "Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk ve Severodonetsk'i, Volnovakha ve Mariupol gibi yerle bir etmek istiyorlar. Rusya üzerinde baskı kurmak kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarma meselesidir" dedi.

Letonya parlamentosuna ve halkına seslendiğini ifade eden Zelenski, savunma da dahil olmak üzere Ukrayna'nın aldığı yardımlar için teşekkürlerini dile getirdiğini belirtti ve "Dünyadaki herkes ortak özgürlüğümüzü savunmak için Letonya ve tereddüt etmeyen diğer ortaklar gibi aynı kararlılığa sahip olsaydı, Rus devletinin Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya yaptığı hiçbir kötülük olmazdı" dedi. Ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Zelenski, savaş alanındaki durum hakkında bilgi verdiğini ve Ukrayna'nın kendini savuma ve saldırıları püskürtme yeteneğinin nasıl geliştirilebileceğine dair görüştüklerini belirtti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...



11:55 Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın izlerini taşıyan Ukrayna'nın Buzova köyü sakinleri, Rus saldırılarının ardından yaralarını sarıyor.

11:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Harkiv'i yeniden bombaladığını belirterek, saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğünü ve 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

10:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Lviv kentinde, hayatlarını kaybeden Ukrayna askerleri için cenaze töreni düzenlendi. Törene Ukraynalı askerler de katıldı.

07:00 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Ukrayna, yarının Doğu Asya'sı olabilir." dedi.

06:30 Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, savaşın Ukrayna'dan gıda akışını kestiğini belirterek, Rusya'ya bir an önce savaşı bitirme ve gıda akışına izin verme çağrısı yaptı.

06:00 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanlarından yabancı sivil gemilerin çıkması için açılan günlük insani koridorun 139 mile çıkarılarak uzatıldığını bildirdi.

05:00 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukrayna temsilcisi "Kaluş Orkestra" grubu üyeleri Lviv kentinde hayranlarıyla bir araya geldi.

04:00 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), üst düzey bir yetkili, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde askeri kazanımlarını artırdığını ve birçok bölgede Ukrayna güçlerini çevrelemeye çalıştığını belirtti.

03:45 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yönelik politikası hakkında yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin ile bir çatışma veya yeni bir Soğuk Savaş aramadığını ifade etti.

02:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya genelindeki gıda krizini işaret ederek, Rusya'ya yaptırımların kaldırılması durumunda krizin aşılabileceğini ifade etti.

01:00 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en yüksek karar alma organı olan 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Rusya'ya, Ukrayna'daki sağlık merkezlerine yönelik saldırıları sonlandırma çağrısında bulunmaya yönelik karar tasarısı kabul edildi.

00:00 Ukrayna'nın Harkov kentini bombaladıkları iddiasıyla savaş suçu işlemekten yargılanan 2 Rus asker daha çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu bulundu.