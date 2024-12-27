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Dünya

Rusya hava sahasını kapattı! Azerbaycan uçağı geri döndü

Bakü'den Rusya'nın Stavropol Krayı'nda bulunan Mineralnıye Vodı kentine giden Azerbaycan yolcu uçağı, hava sahasının kapalı olması nedeniyle döndü.

AA27 Aralık 2024 Cuma 12:17 - Güncelleme:
Rusya hava sahasını kapattı! Azerbaycan uçağı geri döndü
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Azerbaycan Hava Yollarından (AZAL) yapılan açıklamaya göre, şirkete ait "J2-8717" sefer sayılı uçak, Mineralnıye Vodı'ya gitmek için havalandı.

Ancak kaptan pilot, Mahaçkale'de hava sahasının kapalı olduğu bilgisini aldıktan sonra döndü. Uçak, yerel saatle 10.13'te Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na başarılı iniş gerçekleştirdi.

Rusya'ya uçuşlarla ilgili genel bilgilerin yakında açıklanacağı kaydedildi.

Bazı medya kaynakları ve sosyal medya hesaplarında, uçağın Rusya'ya yapılan dron saldırıları nedeniyle döndüğü öne sürüldü.

  • Rusya
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  • hava sahası

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