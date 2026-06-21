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Dünya

Rusya hedefini açıkladı: Uzlaşı değil, zafer bekliyoruz

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilen Alaska Zirvesi sonrasında Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, sağlanan uzlaşının uygulanmasından ziyade sahada ve diplomatik süreçte 'zafer' beklediklerini belirterek Moskova'nın hedeflerine vurgu yaptı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 13:24 - Güncelleme:
Rusya hedefini açıkladı: Uzlaşı değil, zafer bekliyoruz
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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rossiya-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile ABD arasında Alaska zirvesinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik uzlaşının uygulanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Uşakov, Rusya'nın buna bağlı kaldığına işaret etti.

Uşakov, şöyle konuştu:

"Şu anda taraflardan biri, Anchorage'da sağlanan anlayışlara bağlı kalıyor, diğer taraf ise kendisine düşeni yapamadı ve anlaşmaları yerine getiremedi. Bu uzlaşıların uygulanmasını beklemiyoruz. Zafer ve belirlediğimiz hedeflerin hayata geçirilmesini bekliyoruz."

Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediğine işaret eden Uşakov, bunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

  • Rusya ABD Alaska
  • Ukrayna krizi
  • Diplomatik zafer

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