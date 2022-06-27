Rusya her yerden saldırıya başladı! Putin'den müttefikine nükleer füze sözü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 124. gününe girdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk ele geçirildi. Böylece Rus ordusu Luhansk bölgesinin tümünde kontrolü sağladı. Rusya gece de başkent Kiev ve Harkov'u füzelerle vurdu.

Ukrayna televizyonuna konuşan Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Stryuk, "Ruslar Severodonetsk'i tamamen işgal etti, ordumuz daha hazırlıklı pozisyonlara çekildi" dedi. Haftalardır süren ağır Rus bombardımanı kenti büyük ölçüde harabeye çevirdi. Çok sayıda sivil Azot kimya fabrikasına sığınmış durumda. Stryuk, şu anda tek çıkış yolunun Rusların elindeki bölgeden geçtiğini söyledi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Bölgedeki Rus yanlısı isyancılar, Severodonetsk'in Siverski Donets Nehri boyunca karşısında yer alan Lisiçansk'ın bazı bölgelerine ilerlediklerini söylüyorlar. Ancak Ukraynalı yetkililer bunu doğrulamadı. Severodonetsk ve Lisiçansk, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde, Ukraynalı güçlerin kontrolünde kalan son iki yerdi.

SİVİLLER ŞEHRİ TERK ETTİ

100 bin nüfusa sahip Severodonetsk, sokak çatışmalarına sahne oldu ve kent sakinlerinin çoğu kaçtı. Şehrin alınması, Rusya'nın artık Luhansk bölgesinin neredeyse tamamını ve komşu Donetsk'in büyük bölümünü kontrol ettiği anlamına geliyor.

PUTİN'DEN BELARUS'A NÜKLEER FÜZE SÖZÜ

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin gelecek aylarda müttefiki Belarus'a nükleer başlık taşıma kapasiteli kısa menzilli füze sistemleri yollayacağını söyledi. Putin, İskender M sistemlerinin "hem konvansiyonel hem de nükleer başlıklı balistik ve güdümlü füzeler ateşleyebileceğini" belirtti. Sistemlerin 500 kilometreye kadar menzili var. St Petersburg'ta konuşan Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun talebi üzerine Rusya'nın Belarus'a ait SU-25 savaş uçaklarını modernize edip, nükleer silahlar taşıyabilecek hale getirebileceğini de belirtti.

ZELENSKİ: BİZE DESTEK VERİN

Ukrayna lideri Zelenski, "Rusya'nın savaşının bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz. Bu nedenle desteğinize ihtiyacımız var. Bu videoyu özgürlüğü tehlike altında olan herkesle paylaşmanızı istiyorum" dedi. Zelenski, "Ne kadar çok insan özgürlüğümüzü ve gerçeği savunma mücadelemizde bize katılırsa Rusya'nın savaşı o kadar çabuk sona erer" açıklamasında bulundu.

ŞOYGU UKRAYNA'DA BİRLİKLERİ DENETLEDİ

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna işgali beşinci ayına girerken, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ilk kez Ukrayna'ya gitti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ana harekat alanındaki mevcut eylem ve durum ile ilgili bilgiler aldı. Şoygu, geçici dağıtım noktalarında Rus askeri için gerekli yaşam koşulları oluşturulmasına özel önem verdi" denildi.

SİVİL BÖLGELER HEDEF OLDU

Rusya ve Ukrayna savaşının 123. gününde önce Harkov'da sonra da Kiev'de patlamalar meydana geldi. Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'a yönelik Rus kuvvetlerince gece ve sabaha karşı düzenlenen hava saldırıları sonucu şehrin altyapısı hasar gördü, sivillerin araçları yandı. Diğer yandan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da, Rusya'nın dün sabah erken saatlerde saldırdığını, iki konut binasının vurulduğunu söyledi.

'HALEP KASABI' GÖREVDEN ALINDI

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'daki harekatın genel komutanı olarak atadığı "Halep Kasabı" lakaplı General Alexander Dvornikov'un görevden alındığı öğrenildi. İngiltere Savunma Bakanlığı bir süredir hakkında pek çok spekülasyon üretilen Dvornikov'un akıbetini açıkladı. Savaşın ikinci dönemi olarak anılan ve Rus birliklerinin topyekûn Ukrayna'nın doğusunu hedef alması ile başlayan savaşın yönetimi Putin tarafından General Alexander Dvornikov'a verilmişti. Kremlin'in Dvornikov ve Hava Kuvvetleri Komutanı General Andrei Serdyukov da dahil çok sayıda generali görevden aldığı açıklandı.

SAHTE BAŞKANLA GÖRÜŞTÜRDÜLER

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko internet üzerinden toplantı yaparken, Giffey'in karşısındaki kişinin Klitschko kılığına giren başka biri olduğu tespit edildi. Görüşmede sahte Klitschko'nun Berlin'deki Ukraynalı mültecilerin durumunu ve onlar için yardım kampanyaları düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ilgili sorular yöneltti. Ancak kısa süre sonra görüşmedeki adamın Klitschko olmadığı anlaşıldı. Giffey olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dijital ortamlarda güveni sarsma, Ukrayna ortaklarının ve müttefiklerinin itibarını sarsmak için çevrimiçi de dahil olmak üzere tüm araçlar kullanılıyor" dedi.