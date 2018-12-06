Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik
Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Rusya'nın Orta Menzilli Kuvvetler Anlaşması ihlal etmediğini ileri sürdü.
- star.com.tr
Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, ''Rusya İskender-M füzesini test etti'' iddialarına yönelik bir açıklama yaptı.
Sputnik'te yer alan habere göre, genel oturumunda konuşan Şamanov, ''Kanıtlanmamış bilgiler üzerinden İskender-M füzesini test ettiğimizi idda ederek bizi suçluyorlar. Bu menzilde menzilde bir füze denemedik. Kesinlikle dürüst bir şekilde böyle bir testin yapılmadığını, söyleyebilirim.'' dedi.
Salı günü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Moskova’nın INF hükümlerine sıkı bir şekilde uyduğunu ve ABD’nin de bu durumu bildiğini açıkladı.
Rusya aynı zamanda Washington hükümetini INF'i defalarca ihlal etmekle suçlamıştı. ABD'nin özellikle Romanya ve Polonya'ya Tomahawk füzesi bataryaları yerleştirdiğini belirten Moskova yönetimi, ABD'nin savaş uçaklarında kullanılacak havadan-karaya bir seyir füzesi üzerinde çalışıldığını ileri sürdü.
INF ANLAŞMASI
Söz konusu anlaşma, Aralık 1987'de eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalandı.
Anlaşma ile, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya orta menzilli füzelerin yasaklanması öngörüldü.
Denizden ateşlenen füzeler ise bu anlaşma kapsamında yer almıyor.
İSKENDER-M
NATO'nun 'SS-26 Stone' olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender-M taktik füze sistemleri, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşması'nın ardından kullanımdan kaldırılan OTR-23 Oka sistemlerinin yerini almıştı.
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