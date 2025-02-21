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Dünya

Rusya ile ABD arasında buzlar eriyor! Putin'den Elon Musk talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en büyük bankalarından Gazprombank'a iş insanı Elon Musk ile işbirliği yapma talimatı verdi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 22:52 - Güncelleme:
Rusya ile ABD arasında buzlar eriyor! Putin'den Elon Musk talimatı
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Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Geleceğin Teknolojileri Forumu" kapsamında Gazprombank Başkan Yardımcısı Dmitriy Zauers ile görüştü.

Zauers ile roket ve uzay teknolojileri alanında kullanılan pilleri inceleyen Putin, "Musk ile güçleri birleştirmek lazım." dedi.

"UZAYDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYI İSTİŞARE EDİYORUZ"

Musk'ın ABD'nin idari birimlerinde yeniden yapılandırma süreciyle ilgilendiğine işaret eden Putin, "Yeniden yapılandırma süreci bitince bilim işlerine dönecek. Kendisiyle işbirliği yapın. Uzayda birlikte çalışmayı istişare ediyoruz, bu alanda da işbirliği yapabiliriz." diye konuştu.

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Musk, ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın da (DOGE) yöneticiliğini yapıyor.

Gazprombank, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

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